Manfredi | Col Pnrr una Napoli diversa tra un paio di anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ilè un grande piano di investimento che ha l’obiettivo di ridurre il divario nella erogazione dei servizi che oggi abbiamo in Italia tra Nord e Sud, aree interne e costiere, grandi e piccole città”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, all’incontro ‘I Comuni alla sfida del’ alla Festa de l’Unità in corso fino all’8 settembre a Manfredonia, in Puglia. “Dopo questo grande investimento, intervento infrastrutturale, sarà necessario avere la spesa corrente che consente di gestire i servizi: asili nidi, aree verdi, l’incremento dei servizi sociali. Quindi – ha aggiunto– in un momento di grande contrazione della spesa pubblica è importante porre nel dibattito politico il tema di come i Comuni abbiano quelle risorse indispensabili per poter far poi funzionare i tanti investimenti che si stanno realizzando.