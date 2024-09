Lazza il video del live fuori da San Siro con Orchestra Sfera Ebbasta e Ghali

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 6 settembre 2024) (askanews) –lo ha annunciato una manciata di giorni fa ed è andato sold out in pochissimi minuti: prodotto da Vivo Concerti e allestito ai piedi dello Stadio San, è andato in scena ieri sera il Locura Opera N.1, eventosenza precedenti per il genere che ha radunato migliaia di fan, accorsi per seguire da vicino e condividere coni primissimi passi del suo nuovo progetto. Quella di Locura Opera N.1 è stata a tutti gli effetti una notte da primato, doveè riuscito nell’impresa di riscrivere le regole delshow regalando in anteprima otto dei nuovi brani dell’album Locura, arrangiati ed eseguiti per l’occasione dall’Sinfonica di Milano diretta dal Maestro Enzo Campagnoli, con accompagnamento al pianoforte del Maestro Aleksander Zielinski.