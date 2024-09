GP Industria & Artigianato 2024 | tutti contro Ben Healy a Larciano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Mese di settembre, tornano le classiche del calendario ciclistico in Italia. Si comincia con la 46ma edizione del GPche come di consueto avrà partenza ed arrivo in quel di. PERCORSO 196,3 chilometri di gara con quattro giri del circuito da percorrere. Sono due percorsi differenti: il primo vede come protagonista il Fornello, ascesa di 2,9 chilometri al 6,3%. Mentre le ultime due tornate vedranno i corridori scalare il San Baronto, ascesa tipica di questa corsa: 8,4 chilometri al 3,5%. Ultimo scollinamento a 7 chilometri dall’arrivo, con una discesa tecnica da affrontare. FAVORITI L’uomo più atteso è sicuramente il campione uscente, l’irlandese Ben. Al Tour de France ha dato spettacolo con i suoi attacchi e parte sicuramente per centrare il bis.