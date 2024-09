Giusy Ferreri nella nuova band Bloom | il video del singolo “La Vita Danza”

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano, 5 set. (askanews) – In anteprima ilLaDanza il nuovodi, la superalternative rock formata da, Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli, estratto dal primo album di inediti Hangover (prodotto da GGF Music e distribuito da ADA Music). Il, girato presso l’Azienda Agricola “Il Ramo Delle Streghe” a Vigevano (Pavia) per la regia di Vonjako, si apre con una panoramica su un luogo incontaminato, avvolto da un’atmosfera tribale e immerso in un’aura mistica, rimarcata dalla presenza di un falco (addestrato da Regno dei Rapaci e i Falconieri di sua Maestà). In questo scenario naturale avvolto da un senso di armonia primordiale, Matteo Seven Dal Prà e Arianna Chiocchetti danzano in modo fluido e ipnotico.