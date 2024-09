Firenze la star del violino di 15 anni Leone Pini in concerto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 - Pochi giorni addietro si è aggiudicato il primo premio assoluto all’UK International Music Competition. Solo l’ultimo riconoscimento per, giovanissimo virtuoso del, che a soli 15vanta un curriculum da. Domenica 8 e lunedì 9 settembre sarà solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, nel doppioche segna il ritorno all’Auditorium Santo Stefano al Ponte, dopo la lunga tranche en-plein-air. Vedremo e ascolteremoalle prese con il “pere orchestra in mi minore op 64” di Felix Mendelssohn-Bartholdy, tra i capisaldi della letteratura per lo strumento, a firma di quello che la critica ha definito il più classico dei compositori romantici. Completa il programma la “Quinta sinfonia in mi minore op.