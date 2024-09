Esposito lo stakanovista Fra assist decisivi e gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Lo Spezia ai piedi di Salvatore. Il centrocampista partenopeo, 24 anni il prossimo 7 ottobre, si sta rivelando un’arma in più in questo primo scorcio di torneo, confermando qualità tecniche e di temperamento già messe in mostra ottimamente nel girone di ritorno dello scorso campionato. Quattro gliforniti in queste prime quattro partite di Serie B: nel derby contro il Pisa la splendida punizione sulla testa vincente di Bertola, nel match contro il Frosinone il calcio d’angolo dal quale, complice il colpo di testa di Hristov, è scaturito il gol di Aurelio. Nella gara contro il Cesena la ’palombella’ calibratissima sul primo palo per il colpo di testa di Bertola, dal quale è nato il gol di Soleri e lo stesso corner al 101’ per l’apoteosi firmata Bertola. A corredo il rigore pesantissimo che è valso il pareggio nella sfida contro il Frosinone.