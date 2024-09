Chi è Ilan Muccino figlio d’arte e possibile nuovo concorrente di Amici

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 6 settembre 2024), 21 anni,del regista Gabriele, è in predicato di essere tra gli allievi del talent show di Canale 5di Maria De Filippi. Musicista, su Spotify è presente semplicemente come. Nel 2021 aveva già provato le selezioni per Sanremo Giovani, mancando l’ammissione di un soffio. Adesso, prova a entrare nella musica che conta dal canale che negli ultimi anni ha lanciato più popstar in assoluto, da Annalisa a Emma Marrone, passando per Elodie, Angelina Mango, Irama, Sangiovanni e Briga.mentre suona la chitarra (fonte: Instagram)Sono poche le informazioni che si hanno su di lui. Nato dalla tormentata relazione tra il padre e la violinista Elena Majoni, chiusa nel 2006 quando, nome ebraico che allude all’albero della vita, aveva solo tre anni, si appassiona alla musica in giovane età.