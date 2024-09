Cagliari-Napoli Conte alle prese con la fascia destra | Politano o Neres? Ecco chi gioca

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 6 settembre 2024)sembra orientato a schieraresullacontro il, mantenendocome riserva. Ilè pronto a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali con la sfida impegnativa contro il. Antonio, tecnico degli azzurri, sta preparando con attenzione la partita, ma il vero interrogativo è chi sarà schierato sullain attacco:? La trasferta in Sardegna non sarà una passeggiata. Ildi Davide Nicola si è dimostrato una squadra solida e motivata, con un’aggiunta di peso come Gianluca Gaetano, recentemente acquistato dai rossoblù. Gaetano, reduce da una stagione in cui non ha avuto molta visibilità a, è pronto a dimostrare il suo valore e a rendere difficile la vita alla sua ex squadra. Nel, il tandem Kvaratskhelia-Lukaku sembra ormai una certezza, ma laè ancora in bilico.