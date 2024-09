Autofficina in fiamme Danni ingenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il violento rogo è scoppiato mercoledì sera a Barbata, poco dopo le 22, nella zona artigianale di via Leonardo da Vinci. Lehanno bruciato diverse auto e pneumatici nell’area di vendita gestita da due uomini di origine marocchina. Secondo una prima ricostruzione l’incendio è partito internamente all’officina dove sono bruciate quattro vetture. Leda qui si sono propagate all’esterno distruggendo numerosi pneumatici e altre due auto. Non intaccate la zona della concessionaria e quella dell’ esposizione auto.alla copertura dell’officina. Il bilancio deial momento è provvisorio, ma da una prima stima si parla di diverse migliaia di euro. I vigili del fuoco stanno verificando se possa essere di natura dolosa: ancora non sono chiare le cause che hanno innescato le