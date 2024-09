Un cane sordo e cieco brutalmente aggredito e picchiato da un gruppo di ragazzini | Nessuno si è fermato per soccorrerlo La denuncia della Lav

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una storia da brividi che ha coinvolto e sconvolto la comunità di Bono, in provincia di Sassari. Lo scorso 31 agosto durante i festeggiamenti di San Raimondo, undiha preso di mira il poveroAlex,. I baby delinquenti lo hanno – come riporta la LAV di Sassari –“sotto lo sguardo indifferente di numerosi presenti. Dopo giorni di atroce agonia, il povero animale è deceduto ieri 3 settembre”. La Lav in un comunicato ha sottolineato: “Alex, rappresentava l’immaginefragilità efiducia incondizionata verso gli esseri umani, invece, è stato vittima di una crudeltà gratuita e insensata, perpetrata per divertimento. È sconvolgente il fatto chetra i presenti abbia avuto il coraggio di intervenire per porre fine a tale atrocità”.