Teggiano sabato 7 settembre presentazione del libro rivivere – pillole di storia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ladel romanzo “di” di Antonietta Di Candia diventa occasione per riflettere sul valore della memoria storica e sulle radici territoriali, attraverso il racconto di una famiglia l Comune diè lieto di annunciare ladeldi” di Antonietta Di Candia, in programmaalle ore 17:30 presso il Centro Parrocchiale “Pier Giorgio Frassati”, nella frazione di Prato Perillo. L’evento rappresenta un’occasione unica per scoprire e riflettere sulle radici storiche della comunità diattraverso le storie familiari dei protagonisti del: Cono Andriuolo e Rosa Gallo, coniugi legati da un profondo amore e simbolo delle tradizioni e dei valori che hanno caratterizzato la vita del paese alla fine dell’Ottocento.