Sarita e Wave la strana coppia Dalle Olimpiadi al sogno Slam il doppio misto azzurro nel mito Due amici a caccia di un titolo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il pretesto olimpico fece lagrande. ’’ e ’’, il gigante dai colpi pesanti e la formichina dal gioco che ti rode dentro. A Parigi è scattata l’zia fra Errani e Vavassori: ora l’insolito duo si gioca agli Us Open la prima finaledella storia azzurra nel. "Perché non ci riproviamo?", nasce così la storia di due professionisti diventatiche fondamentalmente nel tennis (per tecnica e per tattica) si completano a vicenda. L’olimpica esperienza è il trampolino di lancio verso l’incredibile corsa. Dopo aver battuto ieri in due set Grant e Kovacevic è il momento di giocarsi ilmajor questa sera (non prima delle 21 italiane) contro ladi casa Taylor Townsend-Donald Young, due che con la racchetta ci sanno fare. In campo ci si va come se fosse un gioco, anche se in palio c’è una storia già in parte conquistata.