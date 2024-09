Roma Caput Vespa 2024 | il programma

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 5 settembre 2024)– Fervono i preparativi perla terza edizione dell’evento internazionale organizzato aa cadenza biennale dal Clubnel Tempo che quest’anno si tiene da Venerdi 6 a domenica 8 settembre negli spazi amplissimi della Città dell’altra Economia, nello storico e centralissimo quartiere Testaccio. Nonostante la sua giovane età è un appuntamento oramai tradizionale e atteso; ad ogni edizione ha visto un susseguirsi di eventi importanti e significativi per il mondo Vespistico. In particolare nel 2018 unaappositamente realizzata venne donata a Papa Francesco e nel 2022 un suggestivo Carosello dei Carabinieri a Piazza di Siena emozionò tutti gli astanti. L’edizione 2020 non si tenne a causa del Covid. 75 è il numero iconico di questa edizione: 75 iClub iscritti; 75 gli anni delClub d’Italia, 750 i partecipanti.