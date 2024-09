Only Murders In the Building | la serie è stata rinnovata per la quinta stagione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’Arconiasarà teatro di nuovi omicidi! Latv di successoin the, infatti, appenaper una, con Steve Martin , Martin Short e Selena Gomez pronti a riprendere il loro ruolo del trio di podcaster Charles, Oliver e Mabel. La notizia arriva dopo l’uscita dei primi due episodi della quarta, incentrata su Hollywood, che vede i protagonisti alle prese con le indagini sulla morte della storica controfigura, nonché confidente, di Charles, Sazz Pataki (Jane Lynch). Laha ricevuto non pochi riconoscimenti durante la sua permanenza su Hulu, con la terzache ha alzato l’asticella in modo particolare, con 21 nomination agli Emmy.