Michele Riondino Vita Privata | Chi E’ Sua Moglie E Che Lavoro Fa!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 5 settembre 2024), dalla carriera alla. Con chi è sposato l’attore? Suaè molto famosa. Ecco chi è lei! Nel mondo scintillante dello spettacolo, Eva Nestori è un nome di spicco, seppur dietro le quinte. Make-up artist amata da numerosi attori e celebrità italiane, il suo talento l’ha portata a diventare una figura di fiducia per molti Vip. Tuttavia, la notorietà al grande pubblico è arrivata grazie alla sua relazione con l’attore, noto per il ruolo di protagonista nella fiction “Il Giovane Montalbano”. È proprio sul set di questa serie che l’amore tra i due ha iniziato a sbocciare, trasformandosi in una storia d’amore che ha portato al matrimonio nell’estate del 2023.