Maltempo frane e un ponte crollato | il ciclone investe mezza Italia

(Di giovedì 5 settembre 2024)nella morsa del. La perturbazione che durante la notte ha scaricato ingenti quantità di precipitazioni soprattutto sulle valli del Torinese - in particolare in val Chisone - e del Cuneese, muove verso nordest e le province del Piemonte settentrionale. Si segnalano sulle Prealpi biellesi accumuli locali di pioggia intorno i 100 mm, nelle zone limitrofe di Alpi e Prealpi si arriva a 40-60 mm. La provincia di Novara è stata in parziale ombra pluviometrica per tutta la notte: mediamente sono caduti dai 10 ai 30mm di poggia, ma secondo le previsioni nelle prossime ore sono attese forti precipitazioni, che si potranno presentare a fasi alterne in base alla rigenerazione dei fenomeni. Pioggia anche sul Verbano Cusio Ossola. Le forti piogge che hanno colpito il Piemonte da ieri sera hanno provocato il crollo di una Mattie, nel Torinese, in località Combe.