Mai più a dieta ferrea ho perso 25 kg per interpretare Joker ed è stato difficile | lo sfogo di Joaquin Phoenix al Festival di Venezia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) La prova più dura perin “Folie à Deux”? Non è stata una, bensì due, come ha confessato durante la presentazione della pellicola alla Mostra del Cinema di. La prima è sicuramente il fatto di “dover perdere peso per. Un lavoro che ha richiesto un grande impegno fisico, soprattutto per la perdita di peso di circa 25 chili. Non parlerò dei dettagli della, ma questa volta mi è sembrata un po’ più complicata, solo perché c’erano così tante prove di danza che stavamo facendo, cosa che non avevo fatto l’ultima volta. Quindi mi è sembrata un po’ piùma è sicura. Ma sì, ora ho 49 anni, probabilmente non dovrei farlo di nuovo“. La seconda prova è stata sulla realizzazione del film.