Lotto 4 numeri per 216mila euro | il colpo perfetto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 5 settembre 2024), 4e basta per ilclamoroso da. Ecco quello che è successo in una delle ultime estrazioni Unclamoroso con soli 4. Undaal gioco del. Incredibile, ma tutto vero, così come anche stavolta ci viene raccontato da Agimeg.it che svela in anteprima le notizie sul gioco in Italia.(AnsaFoto) – Ilveggente.itUna quaterna, e probabilmente in mezzo, anche se non si conoscono altri dettagli, ci sono finite anche diversi terni e tantissimi ambi. Insomma,da capogiro in Sicilia in questo caso. Sì, perché al Dea Bendata non guarda in quale zona dell’Italia giochi, non guarda cosa giochi: decide tutto lei. Dove andare e cosa far vincere. E, questa vincita si piazza solamente all’ottavo posto in quelle più importanti dell’anno.