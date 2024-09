LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | si comincia con American Magic-Ineos! A seguire Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32ha vinto la partenza, maha messo una pezza e quanto meno potrà giocarsela alla pari. 14.32 Si rialza in extremis! 14.31CADE DAL FOIL! 14.31 Le barche si distanziano ad un minuto dal via. 14.30 Molto aggressivo Ben Ainslie in questo avvio. 14.29 2 minuti alla partenza.entra da sinistra nella zona di pre-partenza;da destra. 14.28 Sì, siper davvero! 14.27 Per il momento niente rinvii 14.26 5 minuti e mezzo al via. Sarà la volta buona? 14.22 Ed arriva altro rinvio, per ora di soli 2 minuti: 14.32. 14.22 Per ora confermata la partenza dialle 14.30. 14.21 Gli organizzatori avevano previsto un pomeriggio tra 8 e 12 nodi. Si sono sbagliati, per ora 14.14 Le condizioni a Barcellona si stanno rivelando decisamente molto complicate.