Le rivelazioni scioccanti di Maria Grazia Cucinotta | Così scampai per un miracolo ad uno stupro

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, dove ha affrontato diverse tematiche: dall’adolescenza al rapporto col suo corpo, rivelando addirittura un bruttissimo episodio di quando aveva appena 20 anni, cioè un tentativo di. Il drammatico racconto del tentativo diL’attrice ha raccontato che quando aveva 20 anni rischiò di essere stuprata tra le strade di Parigi. Ha rivelato che per anni ha camminato col gas paralizzante tra le mani, poiché durante un’aggressione non c’è tempo per aprire la borsa. L’aggressione si verificò per strada a Parigi, dove un uomo in giacca e cravatta l’aggredì con l’intenzione di stuprarla. “Credo proprio ci sia stato l’intervento di un angelo perché cadde mentre mi stava strattonando” – ha sospirato la, la quale ha ammesso di aver trasmesso quest’ansia alla figlia.