Le bibite zero fanno male | le parole dell’esperto Ecco perché

(Di giovedì 5 settembre 2024) Le bevande senza zucchero, spesso addolcite con dolcificanti artificiali come stevia, aspartame o sucralosio, non sembrano contribuire al controllo del peso o alla salute generale come molti pensano. Anzi, potrebbero avere effetti negativi, sia sul nostro organismo che sull’ambiente. A sostenerlo è il medico dietologo Giorgio Calabrese, Presidente del Comitato per la Sicurezza Alimentare e docente di Dietologia umana e Dietoterapia all’Ospedale Molinette di Torino. Leggi anche: Legassate danneggiano i reni: lo rivela una ricerca Un aspetto interessante sottolineato dal dottore è il modo in cui i dolcificanti artificiali alterino i processi biologici che avvengono normalmente quando si consuma qualcosa di dolce.