La scuola oggi Storie di ordinaria precarietà Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 5 settembre 2024) Inviata da Marta Giusti - Concorsi, PNRR, algoritmo, nomine: i reduci di un crollo. Sono le cinque di mattina, ascolto la pia, tanto non mi riaddormento. In famiglia stiamo attraversando una situazione difficile, davvero, perché poi, oltre alla, c’è anche quella, la vita. E a trentaquattro anni è possibile che la vita riservi delle prove complesse, si faccia più dura, perdiamo qualcuno che ci è caro, oppure tiriamo le somme e non sempre tutto torna. L'articolo Ladi