Il maltempo si abbatte su Milano e il Seveso esonda Traffico in tilt | GUARDA

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un violento nubifragio si è abbattuto giovedì mattina sudalle 9 circa, con forte pioggia per tutta la mattinata. Come spesso accade in questi casi la zona di Niha accusato le maggiori criticità e intorno alle 13 ilto, nonostante fosse stata attivata la vasca di contenimento. “In città le piogge si sono intensificate nel corso della mattinata. In 6 ore dalle 5.30 alle 11.30 aovest sono caduti 100mm di acqua, in centro 60mm, in periferia sud 60mm, a Lambrate e a periferia nord 45mm”, ha fatto sapere l'assessore comunale alla Sicurezza e Protezione civile, Marco Granelli. Ripercussioni sul, con numerose strade e sottopassi allagati.