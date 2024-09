Cosa ho fatto dopo averli colpiti… Strage Paderno il gesto da brividi di Riccardo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Resta in carcere il 17enne che ha confessato di aver ucciso i genitori, Angela e Fabio, e il fratellino di 12 anni nelladiDugnano, in provincia di Milano. La gip del tribunale per i minorenni di Milano Laura Margherita Pietrasanta ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere perChiarioni. La decisione è arrivata a poche ore dall’interrogatorio di convalida dell’arresto. Per la giudice il carcere è “l’unica misura possibile” vista la gravità dele ha confermato l’impianto accusatorio. Resta in piedi anche l’aggravante della premeditazione ancorata alla confessione resa dal minore, il quale ai pm ha confessato di aver pensato da un po’ all’ipotesi di uccidere la famiglia per liberarsi da un senso di “malessere personale”. “Non deve restare in carcere”.