Arancini di riso e vini dell' Etna | aperitivo sul vulcano attivo più alto d' Europa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 5 settembre 2024) Per provare una sensazione unica, bisogna andare in luoghi unici. Ilin Sicilia è affascinante e misterioso, ed espressione di una natura potente e selvaggia. Per vivere al meglio l’esperienza de ‘a Muntagna, il consiglio è salire sui suoi fianchi, camminare in paesaggi lunari di sabbia nera e boschi di betulle bianche, perdersi nella forzae antiche colate laviche e visitarne le viscere avvertendo l’energia viva delscorrere sotto i piedi. In cima all'L'esperienza inizia di mattina, in jeep. La guida-geologo dà appuntamento e preleva gli ospiti con il mezzo che li porterà a 1200 metri di elevazione alla Valle del Bove: un panorama mozzafiato sul mare nero di lava e sulla Sicilia orientale.