Venom | The Last Dance il nuovo spot ci mostra per la prima volta un nuovo simbionte

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Unotelevisivo internazionale di: Theè stato diffuso online e ci dà una rapida occhiata a un. È possibile che si tratti di Lasher? Unotelevisivo internazionale di: Theè stato diffuso online e, sebbene sia composto per lo più da filmati tratti dal primo trailer, presenta anche alcune nuove inquadrature, tra cui una rapida occhiata a quello che sembra essere un. È molto probabile che si tratti di Toxin, ilcon cui si è fuso il detective corrotto Pat Mulligan (Stephen Graham) verso la fine di Let There Be Carnage - ma alcuni ritengono che assomigli molto di più a Lasher.: The, il trailer diche la Sony se ne sta infischiando della