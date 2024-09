Trail running il tesserato dell’Avis Aido Urbino ha corso per 148 chilometri con quasi diecimila metri di dislivello Biondi | La mia impresa nella gara d’elite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Si è svolta l’Hoka Utmb Mont-Blanc, finale delle Utmb World Series con sede a Chamonix (Francia), appuntamento imperdibile per irunner di tutto il mondo, che riunisce intorno al Monte Bianco l’Elite mondiale dele più di 10.000 atleti per partecipare a una delle 8 gare dell’evento, con 61 nazioni presenti. Un evento seguito da milioni di persone in tutto il mondo. In tale occasione un rappresentate della provincia di Pesaro-, Filippocon L’Avis, ha avuto accesso ad una delle competizioni più dure di tutto l’evento: la Tds by Utmbda 148 km con 9556dipositivo. "Bella, tecnica, selvaggia, esigente, accompagnata da fatica, sforzo e dolore – racconta lo stesso–.