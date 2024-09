Tifosi ostili con me agli Us Open? Ecco quello che penso | la risposta eccezionale di Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tutto tranne che semplice, questo Us, per. L'azzurro infatti ci è arrivato dopo la vicenda Clostebol, le ombre e le accuse di doping, nonostante la piena assoluzione. Difficile, soprattutto è difficile metabolizzare le critiche e i graffi di quei colleghi che pensava essere amici. Tant'è, ora il 23enne di San Candido sta per affrontare i quarti di finale contro Daniil Medvedev, quella che in molti considerano una finale anticipata., insomma, ad ora ha risposto sul campo: un solo set perso in tutto il torneo, il primissimo in assoluto che ha giocato.