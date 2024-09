Su Gaza mi colpisce la colpevole inerzia della politica internazionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) di Luigi Cirillo Oggi mi sono fermato a parlare con un mio amico, con il quale di tanto in tanto discuto del più e del meno come di cose più importanti. Ad un certo punto il discorso è caduto su quello che succede a, questa carneficina orrenda apparentemente inarrestabile. Il mio amico ha inveito contro gli ebrei che vogliono scacciare i palestinesi dalle loro terre, ed è andato oltre nel dipingere a tinte fosche gli ebrei. E’ toccato a me, arrabbiatissimo per quello che gli ebrei stanno facendo, difenderli, inquadrando la situazione nel suo contesto storico attuale. Gli ho spiegato che l’attuale premier Netanyahu, in carica quasi ininterrottamente da un ventennio – chi mi ricorda? – ha costruito i presupposti del 7 ottobre: ha fatto pervenire ad Hamas i finanziamenti del Qatar, permettendogli di armarsi all’inverosimile.