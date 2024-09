Scherma Edoardo Giordan è di bronzo alle Paralimpiadi Prima medaglia azzurra a Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il Gran Palais apre le sue portegare diin carrozzinadi2024. Unagiornata che ha visto arrivare anche laper l’Italia grazie ad. Lo schermidore romano ha conquistato ladinella sciabola categoria A, battendo l’ucraino Demchuk con il punteggio di 15-7. “È il giorno più bello della mia vita, il coronamento di un percorso fatto d’impegno e sacrifici, in cui non ho mai mollato”, le prime parole diin zona mista. Lad’oro è andata al tedesco Maurice Schmidt, che ha conquistato il suo primo titolo paralimpico della carriera, battendo in finale il britannico Piers Gilliver per 15-8. Nella sciabola femminile categoria A, invece, hanno concluso undicesima Andreea Mogos e quattordicesima Loredana Trigilia. Mogos.