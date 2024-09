La nuova piscina di Iolo? In ricordo del prof Casta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Pensiamo che Sandro debba comunque essere ricordato, per tutto quello che ha dato al movimento sportivo pratese e al nuoto in particolare. Intitolargli laolimpica? Sarebbe fantastico, indubbiamente. Vedremo se sarà possibile, ci attiveremo nelle prossime settimane". E’ il pensiero di Roberto Di Carlo, presidente della Futura, a proposito di un eventuale omaggio ad Alessandrognoli, l’ex-docente e "storico" allenatore del club scomparso la scorsa settimana a 76 anni (nonché figura di riferimento dello sport di Prato per decenni). Perché il "" aveva letteralmente lo sport nel sangue: il padre Egisto (detto "Calvino") era stato uno dei primi istruttori di corsa ad ostacoli in città . Disciplina nella quale, negli anni ‘60, Sandro era arrivato a laurearsi campione italiano nei 60 metri della categoria "allievi".