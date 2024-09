Figlia indagata per abbandono | anziana madre morta in casa da mesi

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ladi Carla Bazzani, un’di 92 anni trovatasabato scorso nell’appartamento dove vivevano insieme, èperdi incapace. La donna, 60enne, è stata inserita nel fascicolo aperto dalla Procura in seguito al ritrovamento del corpo dellae del suo gatto, avvenuto dopo una segnalazione della padrona di. Le indagini sui movimenti bancari hanno sollevato sospetti sulla, che avrebbe continuato a riscuotere la pensione della, nonostante quest’ultima fosse presumibilmente deceduta tra quattro e seifa, come indicato da un primo esame del cadavere. L’autopsia, programmata per venerdì prossimo a Siena, sarà fondamentale per confermare la data del decesso. Nel frattempo, laè stata rintracciata a Rimini, dopo alcuni giorni di irreperibilità.