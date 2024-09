Coppa Diddi tanta emozione | Lo sport è il cuore che batte Tutta la comunità in festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Guido Viero, della Rappresentativa Veneto, ha vinto la 76° edizione della "Dino" gara allievi, unica nel ciclismo giovanile italiano, svolta ad Agliana domenica 1 settembre, organizzata dall’instancabile Gs Dino, quest’anno con il nuovo presidente: Maurizio Mangoni, cantautore con la passione del pedale. "Mi sono avvicinato al Gsqualche anno fa – racconta Mangoni -, con l’idea di fare qualcosa di bello per la. Frequentando l’associazione, composta da una vecchia guardia per lo più di over 70, ho capito che la maggior parte di questi eventi, in Italia, vivono grazie a una generazione che fonda il proprio operato totalmente sull’entusiasmo. Ho cercato di affrontare con calma e attenzione, con tutto il consiglio, la foresta burocratica che ci troviamo davanti. Credetemi – afferma -, organizzare una gara ciclistica a questo livello è da pazzi.