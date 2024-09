Coltello in mano tenta di uccidere il cugino | arrestato in provincia di Latina Il ferito è in condizioni gravissime

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Una discussione tra due cugini marocchini di 26 e 29 anni, nata per vecchie ruggini familiari, si è trasformata ieri mattina in un vero e proprioto omicidio presso il mercato ortofrutticolo di Fondi. Dalla lite all’aggressione violenta La situazione, degenerata rapidamente, ha visto i due cugini passare dalle parole ai fatti. Prima un’aggressione con un martello, poi sono state sferrate diverse coltellate, culminando in untivo di tagliare la gola alla vittima. Il più giovane dei due, di 26 anni, è stato colpito gravemente e si è ritrovato in fin di vita. L’intervento e l’arresto Fortunatamente, un operaio della ditta dove lavoravano i cugini è intervenuto in tempo per cercare di rallentare la perdita di sangue in attesa dell’arrivo dei soccorsi.