Bielorussia-Bulgaria | le probabili formazioni

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo C3 di Nations League 2024/2025 che comprende anche Irlanda del Nord e Lussemburgo. Entrambe cercano i primi punti per provare a prendere il largo.si giocherà giovedì 5 settembre 2024 alle ore 20.45 presso la Zte-Arena di Budapest: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa, allenati da Carlos Alos, puntano ad invertire il trend negativo delle ultime uscite, affidandosi al veterano Martynovich in difesa e al talentuoso Ebong in attacco. I bulgari si affidano alla freschezza del giovane Gruev per ritrovare una vittoria che manca da parecchio tempo. C’è da superare alla svelta la delusione per la mancata qualificazione ad Euro 2024.