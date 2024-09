Siviglia FC | l’ultimo sguardo di Lucas

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 3 settembre 2024) 2024-09-03 18:15:04 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: NNon capirò mai come si possa avere il sangue freddo, il fiuto, il coraggio, l’audacia, la fermezza, l’audacia, il coraggio e perfino il santo zoppo per osare prendere un rigoreil destino definitivo del calcio, guardando la linea. Ma farlo in una finale non ha alcun senso. Devi essere molto pazzo o essere il più sano di mente in un mondo di follia. E se per di più lo fa una persona così appassionata sul campo (come ama dire il nostro protagonista), la spiegazione crolla prima di poter essere formulata. Semplicemente,Ocampos. Il suo noto addio alnon lascia nessuno indifferente. Gli mancherà, ovviamente. E più di quanto molti (con il comando in atto) possano vedere in questo momento.