Se non li salviamo non ci riprenderemo La testimonianza di Rachel madre di uno degli ostaggi

(Di martedì 3 settembre 2024) Giovedì 29 agosto,Goldberg-Polin,di Hersh, unopresi da Hamas il 7 ottobre, è andata al confine con Gaza, assieme ad altri familiari che non vedono i loro parenti da quel giorno, a parlare con suo figlio. Ha gridato “Hersh” due volte, fortissimo, e poi gli ha detto quel che già in altre occasioni gli aveva urlato: sii forte, noi siamo qui, non sei solo, tornerai a casa. Hersh è tra i corpi trovati dall’esercito israeliano in un tunnel nel fine settimana: come gli altri cinqueche erano con lui, è stato ucciso con un colpo alla testa poche ore prima che arrivassero i suoi liberatori. Quando suagli urlava il suo amore, era ancora vivo.