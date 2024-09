Se nel Regno Unito si scatena la guerra ai britannici

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Da tradizione, tra la fine di agosto e l'inizio di settembre gli studentitornano in aula. Ad accoglierli una classe di presidi, insegnanti e tutor che in estate si dedicano ai corsi di formazione per affrontare le nuove sfide didattiche, prendere confidenza con gli avanzati strumenti tecnologici e gestire il rapporto scuola-famiglia. E per contrastare qualsiasi forma di razzismo, specie negli istituti che sorgono nei quartieri e nelle zone più multietniche, a patto che qualcuno ne facciale spese: l'obiettivo è infatti di «porre fine alla centralità della cultura bianca», come si legge in alcune guide distribuite durante gli aggiornamenti. La parola chiave è «whiteness»: indica i comportamenti sociali considerati normali dalle persone bianche. Va combattuta e per farlo occorre incoraggiare una formazione in ottica «antirazzista».