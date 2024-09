Okoli Convocazione in azzurro grande emozione

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 3 settembre 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – “Il debutto in Premier League è stato importante e pochi giorni prima ho ricevuto la notizia dellaine sono molto contento. Entrambe sono state grandissime emozioni”. Così il difensoreCalebnel corso di una conferenza stampa a Coverciano, dove la Nazionale sta preparando la gara di Nations League contro la Francia, in programma venerdì prossimo a Parigi. “Sono convinto che questa esperienza in Premier League mi darà molto sul piano internazionale e penso che potrò portare certe cose qui in Nazionale – ha aggiunto-. Qualche chiamata da club di Serie A l’ho ricevuta, ma ho sempre avuto il sogno di giocare in Premier League e quando ho avuto l’opportunità l’ho colta subito”.