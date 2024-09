Morata e Campello hanno litigato davanti a tutti alla festa per l’Europeo | la voce dalla Spagna

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 3 settembre 2024) Una lite a margine dei festeggiamenti per la vittoria degli Europei dellasarebbe stata il fattore scatenante che ha portatoseparazione Alvaroe Alice. Lo riferisce la giornalista iberica Alexia Rivas, vicina all’entourage del calciatore del Milan. Secondo la cronista, che lavora per Telecinco (emittente di proprietà del Gruppo Mediaset),voleva che alle celebrazioni per il trionfo della Nazionale partecipasse tutta la sua famiglia, compresi i suoi genitori, i suoi fratelli e suo cugino, ma la moglie si sarebbe rifiutata categoricamente. “Alvaro voleva la sua famigliae Alice no. Voleva solo loro due, i figli e due suoi amici. Sul campo, sotto gli occhi di, è iniziata una discussione tremenda”, ricostruisce Rivas durante il programma tv Vamos a ver.