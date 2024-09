Michele Mascio Spazi di Luce | il Bestseller su come creare ambienti unici che promuovono il benessere psicofisico di chi li vive

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) - Milano, 03.09.2024 – Tutti noi sappiamo quanto sia importantere in un ambiente sano, confortevole e a contatto con la natura. Quello che, tuttavia, molti non sanno è che esiste un tipo di edilizia sostenibile che tiene conto dei materiali utilizzati, della durabilità delle soluzioni adottate e degli effetti a lungo termine suldegli individui. Per tutti coloro che desiderano migliorare le performance energetiche degli edifici e degliper favorire ilfisico e mentale, esce oggi il libro diDITrasformare i TuoiAbitativi Attraverso Grandi Pareti Vetrate e Serre per il” (Bruno Editore).