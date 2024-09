Le 2 Inter di Inzaghi anzi 4 | rotazioni sì ma anche 3 imprescindibili

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) La nuovadipuò vantare due formazioni, che in realtà possono dar vita a diverse opzioni mixando esperti e giovani dal primo minuto. La formazione-tipo è nel segno della continuità tecnico-tattica ma stavolta dalla panchina si può pescare meglio rispetto al passato MILANO – A calciomercato terminato si può finalmente dire che Simoneha duea disposizione., quattro! E volendomolte di più, grazie agli incastri possibili. Formazioni parzialmente diverse da far ruotare in base al calendario ma senza alterare il sistema di gioco. L’diè pensata per il 3-5-2 e su questo modulo è costruita da tempo. Vale per la formazione-tipo, che è quella titolare, ovvero la più utilizzata. Vale per le formazioni alternative, che sono quelle ritoccate dalle turnazioni. Di seguito la formazione-tipo dell’di