Il dialogo Renzi-Schlein è rivoluzionario | basta alimentare quest’inutile telenovela

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) È sempre così. Ci si dimentica spesso della realtà delle cose e si tende ad usare e ripetere frasi e concetti anche se non veri. Questo accade sovente in politica a causa di una informazione superficiale e veloce, di certo non utile alla comprensione generale ma utilizzata per innescare polemiche strumentali sempre contro il politico tanto odiato. In questo ultimo periodo tiene banco l’eventuale rinascita del centro sinistra. E in questosi reputano protagonisti personaggi, siano essi giornalisti o politicanti, che poco hanno a che fare realmente con il centrosinistra. Parto da un punto oggettivo. Il centro sinistra non esiste più formalmente dalle elezioni politiche del 2022.