Firenze al via gli itinerari ‘Sulle strade della Resistenza e della Liberazione’

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – AleLiberazione sono luoghi parlanti, nuovi testimoni e scrigni di memoria, soprattutto ora che l’epoca dei testimoni diretti si avvia alla fine. Luoghi sempre più indispensabili per trasmettere alle nuove generazioni, e non solo, la consapevolezza dell’importanza di questa pagina del passato. E proprio in occasione dell’80esimo anniversarioLiberazioneToscana e grazie al contributo del Consiglio regionale, l’Istituto storico toscanoe dell’età contemporanea promuove un nuovo progetto di trekking urbano rivolto alla cittadinanza e alle scuole.