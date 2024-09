Elezioni Usa 2024 | il ruolo dei deepfake sui social media

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 3 settembre 2024) No, Taylor Swift non ha sostenuto l'ex presidente Donald Trump lo scorso weekend. Ryan Reynolds non è stato fotografato con una maglietta pro-Kamala Harris. E il Communist Party USA non ha mai appoggiato la campagna (ormai conclusa) del presidente Joe Biden. Queste falsità hanno da tempo giocato unnella politica, ma con l'ascesa e la facile accessibilità degli strumenti di intelligenza artificiale, capaci di creare immagini o video falsi in pochi istanti, il problema si è aggravato. Questi contenuti, noti come, possono indurre gli utenti a credere che qualcuno stia dicendo o facendo qualcosa di completamente inventato. L'ultimo esempio di tali pratiche di disinformazione riguarda un'immagine che raffigura Taylor Swift vestita come lo Zio Sam, suggerendo falsamente un suo sostegno a Trump.