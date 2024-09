Dopo la carbonara in lattina Heinz presenta la Every Sauce | un mix di 14 salse tra cui ketchup e maionese

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 3 settembre 2024)lainla “” Lacontinua a far parlare di sé:lainche ha sollevato numerose polemiche, l’azienda statunitensela “”, un mix di 14, tra cui. Secondo il sito Dissapore, però, il prodotto, disponibile in edizione limitata solamente nel Regno Unito, non sarà in commercio ma bensì acquistabile da 100 consumatori che si erano iscritti a uno speciale concorso realizzato da. La “” contiene, salsa all’aglio,al curry, salsa di peperoncino dolce,e senape,e sriracha. E ancora:al tartufo,al gusto di pancetta affumicata eal gusto sottaceto. Sempre secondo Dissapore, i giornalisti di Tasting Table hanno provato il prodotto sottolineando la “sapidità complessa” del mix di