Così Orlando può vincere Patto Renzi-Schlein E i nemici di Matteo rosicano

(Di martedì 3 settembre 2024) Più che un'alleanza politica, assomiglia a un club esclusivo. Di quelli che per superare le prove di ammissione e diventare soci serve attraversare le forche caudine. Se ne sta rendendo conto, il leader di Italia Viva, che in tutti i modi, tenta di associarsi al campo largo ma che ogni giorno deve affrontare uno sbarramento diverso. E dire che l'ex sindaco di Firenze si è presentato alla porta di ingresso con l'invito giusto, quello della segretaria del Pd. Il via libera di Ellyperò non basta, i soci sono in rivolta, e non ne vogliono sapere di dividere gli spazi, con quello che a tutti gli effetti ritengono un imbucato. Il più netto, almeno per una volta, è Giuseppe Conte. Il leader del M5S, memore dello sgambetto fatale al suo governo e al tappeto rosso fatto trovare al suo successore, Mario Draghi, nega qualsiasi tipo di accoglienza al fiorentino.