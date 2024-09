Serie C 2a giornata | il Picerno spazza via il Trapani questa sera il big match del ‘Massimino’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle partite disputate domenica, tonfo clamoroso della corazzata, sconfitta con un nettissimo 3-0 in casa dal sorprendenteche in due gare ha rifilato sette reti (4-1) in totale all’Avellino e alla compagine siciliana, vale a dire due delle squadre più accreditate alla vittoria finale. Nell’altroprimo successo in campionato per il Potenza che ha regolato all’inglese (2-0) la Turris con le reti di Caturano e D’Auria. Oggi il programma si completerà con le ultima quattro gare: fari puntati sulle sfide Catania-Benevento e Avellino-Giugliano, incontri che promettono gol e spettacolo. 2aVenerdì 30 agosto– Audace Cerignola-Messina 2-0 20? Cuppone, 80? Capomaggio– Taranto-Latina (porte chiuse) 1-1 17? Zigoni (T), 50? Scravaglieri (L)– Casertana-Juventus Next Gen 2-3 16? Paglino (C), 19? Galletta rig.