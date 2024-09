San Felice a Cancello | proseguono le ricerche dei due dispersi

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 2 settembre 2024) San. Ancora nessuna traccia a Sandelle due persone – la 74enne Agnese Milanese e il figlio 42enne Giuseppe Guadagnino – disperse da martedì 27 agosto dopo essere state travolte a bordo della loro Apecar dal fiume di fango e detriti sceso giù con furia, in seguito ad un violento nubifragio, dalla collina che sovrasta la frazione di Talanico. In questi giorni i Vigili del Fuoco di Caserta, che stanno effettuando leservendosi di gommoni, droni, cani molecolari e nucleo sommozzatori, stanno concentrando lenell’invaso dell’ex cava Giglio, dopo aver scandagliato in lungo e in largo il canalone che costeggia la frazione, dove era stato rinvenuto poche ore dopo la frana e la scomparsa di madre e figlio il rottame dell’Apecar; nei giorni seguenti sono spuntati diversi pezzi del mezzo a tre ruote, ma dei duenessuna traccia.