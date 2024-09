Rientro la ricetta anti-ingorghi | Serve più polizia locale in strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) La fine dell’estate è arrivata e, da oggi la città riprenderà a vvivere a pieno ritmo con l’apertura di molti uffici e, tra non molto, anche delle scuole. Un problema non da poco se pensiamo al traffico che già nelle scorse settimane, a causa dei vari ceri del tram e non solo, ha mandato in tilt alcune zone cittadine. Ne ha parlato il presidente dell’Osservatorio sulla sicurezzale, Mauro Sorbi. Sorbi, la situazione del traffico è critica. Quali possibili contromisure possono essere prese per i prossimi mesi? "La cosa fondamentale è andare incontro alle persone, anche perché i ceri andranno avancora per molto tempo e con la riapertura di uffici e scuole la situazione andrà peggiorando. Per prima cosa, a mio avviso, i cittadini dovrebbero essere avvertiti di più sul fatto di partire in orario e di possibili ritardi.